США вводят визовые ограничения против несговорчивого Китая

США вводят визовые ограничения для китайских чиновников, чтобы наказать Пекин за предполагаемые репрессии, запугивание и преследование правозащитников и диссидентов, как в Китае, так и во всем мире, заявил Госдепартамент в понедельник.

В качестве примеров госсекретарь США Энтони Блинкен привел "геноцид” уйгуров и репрессии в Тибете и Гонконге.

"Китай пытается запугивать, преследовать и репрессировать диссидентов, правозащитников и представителей этнических и религиозных меньшинств, в том числе тех, которые стремятся к безопасности за рубежом, и граждан США, которые говорят от имени этих уязвимых группах населения внутри и снаружи”, — сказал Блинкен, добавив, что Штаты "привержены защите прав человека во всем мире”.

В качестве примера "транснациональных репрессий " Китая США заявили, что Пекин пытается заставить замолчать уйгурских активистов, "служащих американскому народу”, отказывая членам их семей в разрешении покинуть Китай.

Вашингтон призвал Пекин "положить конец продолжающемуся геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне, репрессивной политике в Тибете, подавлению основных свобод в Гонконге” и "злоупотреблениям в других местах".

Заявление это было сделано после пятничного телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и его китайским коллегой Си Цзиньпином, в котором Вашингтон пригрозил Китаю "последствиями”, если он не дезавуирует Россию и не присоединится к эмбарго США против Москвы.