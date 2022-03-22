В Совфеде заявили о продолжении блокировок соцсетей, угрожающих безопасности

Власти РФ продолжат блокировать социальные сети и цифровые платформы, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Об этом сообщил член Совфеда Владимир Полетаев.

В своём Telegram-канале он отметил, что Россия в полном праве блокировать работу "враждебных платформ". Сенатор напомнил: ранее суд запретил деятельность соцсетей Facebook* и Instagram* на территории государства.

По его мнению, с помощью этих ресурсов активно распространялась антироссийская пропаганда.

Полетаев убеждён в том, что воздействие на сознание россиян оказывали в том числе благодаря таргетированной рекламе на площадках.

21 марта Тверской суд Москвы запретил Facebook* и Instagram* в России. Причиной послужил экстремистский характер работы ресурсов. Правоохранители постановили, что социальные сети нарушали права жителей РФ и негативно влияли на российское общество.

* социальные сети, признанные экстремистскими в РФ.