Суд в Москве признал деятельность Meta* экстремистской

Тверской суд Москвы запретил деятельность соцсетей американской корпорации Meta* на территории России. Причиной послужил экстремистский характер работы компании.

По словам правоохранителей, Facebook* и Instagram* нарушают права россиян. Руководство соцсетей отказалось удалять дезинформацию о спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине, сказали в Генпрокуратуре. Также IT-гигант оставил публикации с призывами к несанкционированным акциям протеста, подчеркнули представители ведомства.

Как отметили прокуроры, экстремистские данные негативно повлияют на российское общество. Ещё правоохранители напомнили, что недавно управленцы Meta позволили пользователям публиковать в Сети угрозы в отношении военных из России.

При этом решение суда не распространилось на мессенджер WhatsApp. Ещё в Генпрокуратуре подчеркнули, что в нашей стране не станут приравнивать людей, которые пользуются сервисами Meta, к экстремистам. В компании в свою очередь указали на необходимость заблокированных платформ для общения россиян. За игнорирование требований Роскомнадзора корпорация уже выплатила штрафы, подчеркнули её представители, передаёт РИА Новости.

Ранее в Meta призвали отменить рассмотрение дела о её экстремистской деятельности. Как объяснили в IT-компании, она зарегистрирована за границей, соответственно процесс должно был проходить на территории Штатов.

* экстремистская деятельность Meta, за исключением WhatsApp, запрещена на территории РФ

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