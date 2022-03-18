Чего бы США ни удумали сделать с долларом, россияне не пострадают - Яков Кедми

Израильский политолог Яков Кедми поделился соображениями, каким образом Москва ответит на аннулирование долларов у россиян.

Напомним, о том, что наличная валюта США, которая "ходит" в России, может быть дистанционно аннулирована, ранее предупреждал экономист Михаил Хазин.

Отвечая на заданный в связи с этим в эфире ТК Россия-1 вопрос, Кедми сказал, что "Кремль способен принять хитрую экономическую стратегию, которая позволит избежать последствий", если власти США все-таки решатся на такой шаг.

По его словам, вероятность этой неприятности существует, поскольку американцы имеют подробную информацию об обращении долларов по всему миру, и, соответственно, даже на расстоянии могут своей валютой распоряжаться.

Но на этот счёт — военно-политический эксперт в этом абсолютно уверен — у Москвы есть план:

"Российское правительство попросту выкупит американскую валюту у населения, а позже объявит эту сумму американским долгом. Граждане не пострадают, если государство будет действовать разумно", — резюмировал Кедми.

О том, что власти в России действуют, просчитывая все возможные вероятности, экс-руководитель спецслужбы "Натив" говорил уже неоднократно. И именно такое "поведение", по его словам, сыграет решающую роль в спецоперации, проводимой на Украине.