Украинский пленный: желающих сдаться солдат ВСУ приковывают цепями к столбам

Командиры украинских войсковых подразделений всеми силами пытаются удержать своих солдат от сдачи в плен. Собирающихся сложить оружие приковывают цепями на пути российской армии.

Мораль в рядах ВСУ и нацбатов достигла невероятно низкого уровня, сообщает "Политцентр". Солдаты отказываются выполнять приказы своего командования и предпочитают сдаться, чтобы остаться в живых. Если командиры узнают, что украинский военнослужащий хочет "встать на лыжи", так в украинской армии называют переход линии фронта, солдата приковывают прочной цепью в таком месте, где его заметят наступающие российские войска.

О новом "обычае" украинцев подразделениям ДНР рассказал пленённый боец ВСУ.

"Начальство, если узнаёт, что кто-то собирается "встать на лыжи", пристёгивают цепями к батареям, столбам. Оставляют автомат, чтобы отстреливался. Якобы, чтобы всем остальным было неповадно", — объяснил мужчина.

Несколько дней назад народным ополчением ДНР во время захвата села Новотроицкое был найден труп военнослужащего с гранатомётом в руках. Тогда донбасских солдат чрезвычайно поразил тот факт, что нога убитого была прикована к фонарному столбу толстой цепью, то есть он не мог сбежать или спрятаться, а значит, его участь была предрешена.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен