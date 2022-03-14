Власти Житомира готовятся к хлебосольной встрече русских Вооружённых сил и опубликовали призыв к горожанам последовать этому примеру.
Житомирский областной Совет на своём официальном портале обратился к жителям города. Их призывают по возможности покинуть областной центр и ни в коем случае не сопротивляться русской армии, сообщает "Царьград".
"Шановных житомирцев" власти предупреждают о скором наступлении российских Вооружённых сил. Судя по тому, что граждан призывают срочно уехать из города, оборонительные возможности ВСУ и националистических батальонов всерьёз не рассматриваются даже областным руководством.
"Возьмите с собой только самое необходимое", — напоминает портал облсовета.
Также горожан убеждают не чинить преград русским солдатам, которые в большом количестве будут встречаться на всех выездных дорогах.
Своё "жизнерадостное" сообщение областная рада заканчивает затёртым националистическим лозунгом: "Слава Украине!".
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