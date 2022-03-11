Политолог: Переговорную клоунаду с Украиной пора заканчивать

Дальнейшие переговоры с киевским режимом бесперспективны, считает политолог Николай Севостьянов.

Севостьянов не понимает, как можно продолжать игры в дипломатию с людьми, чьи официальные высказывания больше похожи на бред наркомана. Таким образом он отреагировал на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев готов принять капитуляцию России, пишет "Политцентр".

"Минуты, выигранные этими клоунами, превращаются в часы и дни, которые ВСУ используют для перегруппировки сил", — заверил эксперт.

Российскому командованию стоит вспомнить опыт Первой чеченской войны — тогда все красивые жесты вроде гуманитарных перемирий и одностороннего прекращения огня работали исключительно на боевиков. Это привело к Хасавюртовскому миру, а потом взрывались дома и террористы вторглись в Дагестан.

Затягивание спецоперации в Донбассе выгодно российским нуворишам, у которых на Западе находятся капиталы, дети и любовницы. Стоит окончательно понять, что это навсегда и "обратно отыграть уже не получится". Если злопыхателям удастся сорвать победу России, она будет "сожрана" вместе со всеми. Бесполезно будет уверять: "Я ведь был против!".

Дешёвые дипломатические спектакли нужны только трусам и тем, кто пытается превентивно спасти свою шкуру, отметил Севостьянов. Они должны осознать — у них ничего не получится, но за пораженческую позицию всё равно придётся отвечать.

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