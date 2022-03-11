Киев выставил счет Центробанку России на 300 млрд долларов

Представитель офиса президента Украины Олег Устенко выступил с заявлением, что Центробанк России задолжал Незалежной примерно 300 млрд долларов.

Олег Устенко, являющийся советником Владимира Зеленского по экономическим вопросам, заявил, что на Украине осталось лишь 50% работающих предприятий, и то они функционируют на последнем издыхании.

"После войны Украина рассчитывает на средства Центробанка РФ, замороженные санкциями, мы говорим примерно о $300 млрд", - добавил чиновник.

По данным Киева, Украиной были утрачены активы, в том числе уничтожены, примерно на 100 миллиардов долларов. И теперь именно Россия должна восстанавливать всё разрушенное, это будет являться некой контрибуцией.

Вероятно, в Офисе президента забыли, что большинство электроподстанций и водонапорных сооружений было разрушено местными националистическими батальонами при отступлении.

Именно ВСУ и нацбаты взрывают мосты, а падающие ракеты украинского ПВО уничтожают жилые дома. Российский контингент на территории Украины имеет чёткий приказ - разрушать исключительно объекты военной инфраструктуры, не причиняя повреждений мирным сооружениям.

Подобные заявления от украинских властей лишний раз доказывают, что даже война не может помешать Киеву считать деньги. Правда, последнее время украинское руководство считает в основном чужие, своих в стране после Майдана давно не видели.

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