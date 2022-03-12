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Автор Игорь Рябов

Политолог о контрсанкциях РФ: атомные станции США работаю на российском уране

Политика

Ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал угрозу президента США Джо Байдена прекратить "нормальные торговые отношения" с РФ из-за спецоперации на Украине.

Политолог о контрсанкциях РФ: атомные станции США работаю на российском уране

По данным СМИ, американский лидер намерен проложить политику повышения тарифов на импорт товаров из России.

"Товарооборот между США и Россией мизерный. За время российско-американских отношений он колебался от 15 до 35 миллиардов долларов. По сути, экономической взаимозависимости нет. Конечно, особого ущерба для экономики США не будет", — заявил Блохин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Тем не менее, Соединённые Штаты зависят от российских углеводородов, убеждён политолог. Он напомнил, что после того, как Байден запретил экспортировать нефть из России, стоимость бензина в США резко выросла. Сейчас Вашингтон пытается найти замену РФ в лице Венесуэлы и Ирана. Кроме того, американцы до сих пор используют российский уран, на котором работают американские атомные станции, отметил собеседник издания.

"Вывести Россию за скобки из энергетического бизнеса просто так не получится. Понятно, что это отразится на на ценах в США и мировых ценах", — подчеркнул Блохин.

Ранее кандидат в президенты Франции, член парламента Марин Ле Пен раскритиковала решение Евросоюза отказаться от нефти из России. Она считает, что подобная позиция является "собственным харакири".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы сша нефть джо байден марин ле пен константин блохин
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