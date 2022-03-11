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Автор Антон Куликов

Политолог: Европа начинает осознавать пагубность экономической войны с Россией

Экономика

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает, что в Европе начинают осознавать пагубность экономической войны с Россией.

Политолог: Европа начинает осознавать пагубность экономической войны с Россией

В пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Запад допустил ошибку, говоря о возможности вступления Украины в НАТО. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, будто в НАТО никогда не утверждали, что членство Украины — неизбежность и вопрос ближайшего будущего.

По мнению Александра Камкина, настойчивое желание Украины вступить в НАТО стало одной из причин нынешней ситуации.

Что же касается санкций, то, считает эксперт, в Европе начинают понимать, насколько губительными оказываются экономические войны, поскольку взрывной рост цен на все энергоносители и сырьевые товары "бьёт уже не только по простым европейцам, а по всей европейской экономике"

"Теряется маржинальность, растет себестоимость товаров, некоторые предприятия вынуждены останавливаться. Данная ситуация несет серьезный риск рецессии для экономики Евросоюза и приведет к стремительному росту инфляции (её смело можно прогнозировать выше 10% вместо обещанных 5%). Европейская экономика рискует потерять свои объемы", - сказал Камкин изданию "Журналистская правда".

По его мнению, европейские политики понимали, к чему ведёт провокационная деятельность Киева, но в силу политических причин предпочитали молчать. 

"Но сейчас ситуация настолько вышла из-под контроля и за рамки предполагаемого сценария, что многие европейские политики начали паниковать", - считает Камкин.

Политолог отмечает, что Европа не может сразу же сдать назад в ситуации с санкциями, поскольку это означает потерю лица. По его мнению, ещё можно прогнозировать ужесточение санкционной спирали, но постепенно начнутся шаги назад.

"В ЕС прекрасно понимают негативные последствия в долгосрочной перспективе. Сейчас главное не паниковать и набраться терпения. Думаю, летом возможны плавные подвижки в сторону нормализации экономических взаимоотношений. О возобновлении политического диалога говорить рано. Но экономика является в определенной степени и драйвером политического консенсуса", - считает Александр Камкин.

Что касается "ужесточения санкционной спирали", то в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что в Евросоюзе будут готовить четвёртый пакет санкций против России. По её словам, "эти санкции еще сильнее изолируют Россию от мировой экономической системы".

На саммите лидеров стран Евросоюза было заявлено, что страны сообщества в течение пяти лет собираются отказаться от импорта нефти, природного газа и угля из России.

При этом, по словам всё той же фон дер Ляйен, Евросоюзу будет сложно отказаться от российского газа, это потребует личных усилий всех граждан сообщества.

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Автор: Антон Куликов
Темы евросоюз урсула фон дер ляйен
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