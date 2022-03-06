Германский экономист о тяжёлых последствиях санкций против России

Германский экономист Даниэль Штельтер считает, что обострение в отношениях между Россией и странами Запада не имеет позитивного сценария развития событий.

По его словам, особое место в этом конфликте занимает Германия. И именно эта страна может почувствовать наиболее тяжёлые последствия санкций Запада.

Это будет заметно наиболее серьезно, если Запад всё же решит объявить бойкот российской нефти и газу, о чём уже сейчас ведутся дискуссии среди политического истеблишмента Европейского союза, сказал Штельтер в интервью изданию Focus.

"Вы видите: газ, уголь, продовольствие — цены существенно вырастут. Это вызывает у меня беспокойство. Если мир решит бойкотировать российскую нефть и газ, мы получим двузначный уровень инфляции и наша экономика значительно просядет. А Германия пострадает серьёзно, потому что её зависимость от России сверхпропорционально высока", — сказал экономист.

Тем временем, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ходе саммита ЕС, который пройдёт в Версале 10-11 марта, будут обсуждать диверсификацию поставок газа и снижение зависимости от внешних источников энергии.

"Наше устремление в том, чтобы сделать этот саммит стратегическим моментом для Европейского союза, потому что оборона и энергетическая безопасность являются двумя центральными опорами стратегической автономии ЕС и нашего европейского суверенитета", — сказал он в интервью французской воскресной газете Le Journal du dimanche.

По его словам, почти 40% газа поступает в Европу из России.

"Мы обсуждаем с Соединёнными Штатами, Катаром, Алжиром, Египтом и Азербайджаном поставки сжиженного природного газа. А это предполагает пересмотр наших инфраструктур, чтобы они были совместимыми с этим способом транспортировки и снабжения", — сказал глава Евросовета.

Очевидно, что "пересмотр инфраструктур" подразумевает строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа. Очевидно ещё и то, что это потребует времени и значительных финансовых средств.