Политолог Мирзаян: санкции Запада против России — это не про экономику

Санкции Запада и Евросоюза против России нацелены не столько на удар по экономике страны, сколько на то, чтобы посеять панику среди населения, заявил политолог Геворг Мирзаян. По его словам, перепуганные люди нужны для давления на власть.

Как подчеркнул Мирзаян, таким образом Запад рассчитывает заставить российскую сторону закончить спецоперацию на Украине.

"Что касается Запада… эти все санкции, задача которых давить здесь и сейчас, у которых краткосрочные цели, а именно — вызвать панику среди российского населения и заставить Путина остановить операцию", — пояснил политолог в беседе с RT.

Кроме того, Мирзаян уточнил, что, вероятнее всего, как только ситуация вокруг Незалежной "уляжется" и спецоперация будет окончена, всё вернётся на круги своя.

"Значительная часть санкций, не вся, безусловно, не вся, будет снята, после чего будут долгие и сложные переговоры о снятии остальных санкций", — резюмировал Мирзаян.

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