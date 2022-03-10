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Автор Екатерина Широкова

В Крыму заподозрили, что в переговорщики от Украины "затесался" шпион США

Политика

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что среди делегатов, которые проводят переговоры с российской стороной, может быть американский шпион.

В Крыму заподозрили, что в переговорщики от Украины "затесался" шпион США

По словам главы регавтономии, в составе делегации он заметил своего однофамильца, который является основным вкладчиком в активы лидера "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева**, организация которого запрещена на территории РФ. 

"От моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца депутата Верховной рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, — рассказал Эйваз Умеров РИА Новости. — "Умеров проходил учёбу в США по линии спецслужб".

Собеседник подчеркнул, что, вероятно, цель "шпиона" не дать сторонам прийти быстро к соглашению и информировать американские власти об обстановке "изнутри".

* Запрещённая в России экстремистская организация.

** Физическое лицо, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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