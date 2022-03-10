Axios: Зеленскому не дали поговорить с депутатами Израиля по вопросу РФ

Спикер кнессета Израиля Микки Леви не стал собирать специальное заседание израильских парламентариев, чтобы к ним мог обратиться президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи. Согласно информации, лидер Незалежной хотел обсудить российскую спецоперацию.

Спикер получил запрос на проведение видеоконференции в последний день законодательной сессии. Но позже сослался на то, что "многие члены кнессета уже отсутствуют в здании" предложил провести Украине лишь частное общение с депутатами через Zoom. Однако такой "манёвр" Киев не устроил.

"Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom", — пишет издание Axios со слов источника в израильском парламенте.

По информации портала, украинская сторона не прокомментировала случившееся, хотя для Киева было очень важно заручиться поддержкой парламента, потому что Зеленский "один из немногих мировых лидеров-евреев за пределами Израиля".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен