Сивков объяснил, почему российские военные не берут города

На Украине целенаправленно реализуется очень успешный опыт, который был получен в Сирии. И там армии не ставилась задача взятия городов путём штурма. Сейчас тактика действий военных та же самая. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Он заметил, что сейчас российские военные на Украине берут небольшие населённые пункты, устанавливают над ними контроль и двигаются дальше, при этом большие города, где организовано серьёзное мощное сопротивление, остаются в тылу.

И там у них обрезаны пути снабжения. Они сейчас некоторое время "могут пострелять", но боекомплектов и топлива у них там немного, поэтому это нормальный путь, полагает эксперт.

Он также добавил, что операция сейчас несколько замедлилась. И причина здесь очень проста: во-первых, необходимо подтянуть резервы и дать людям отдохнуть, привести себя в порядок и перегруппировать силы, во-вторых, в последнее время несколько раз вводились дни тишины, когда не велось боевых действий и войска никуда не двигались.

Ранее Сивков объяснил, что могли разрабатывать американцы в биологических лабораториях на Украине.

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