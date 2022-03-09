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Автор Николай Ткаченко

Сивков объяснил, что может находиться в биолабораториях США на Украине

Политика

Достоверно сказать, что именно разрабатывали американцы в биологических лабораториях на Украине, сказать нельзя, но догадаться можно. Там находятся различные биологические агенты, которые могут использоваться в качестве боевых биологических вооружений. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Сивков объяснил, что может находиться в биолабораториях США на Украине

И сам факт появления этих биологических материалов в руках российских вооружённых сил, особенно если они будут достоверно задокументированы и изъяты в соответствии со всеми нормами уголовного международного права, — это весомое доказательство того, что США готовились к биологической войне, считает эксперт.

Он добавил, что появляются также все основания, чтобы обвинить США в применении этих биологических агентов против мирного населения на территории Украины или других стран, особенно если там будут найдены агенты, совпадающие с локальными эпидемиями, которые возникали в разных точках мира в последние годы.

По мнению Сивкова, в лабораториях на Украине могло готовиться биогенетическое оружие, смысл которого заключается в том, что разрабатывались вирусы, имеющие высокую патогенность в отношении определённых гаплогрупп. И цель, судя по всему, была — уничтожение именно славянского этноса, заключил аналитик.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия украина константин сивков
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