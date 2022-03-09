Сивков обозначил сроки выхода на западные границы Украины

Российская армия может выйти на западные границы Украины в ближайшие несколько дней. Такое мнение высказал первый вице-президент Академии геополитических проблем, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Военный аналитик считает, что цель спецоперации России простая. Это занятие всей территории Украины, выход на её западные границы, выбивание оттуда хунты, а затем проведение зачистки городов. При этом последнюю задачу будет выполнять уже не столько армия, сколько полиция.

По мнению Сивкова, выход на западные границы Украины может произойти уже через пару дней. А после этого будет использоваться опыт Сирии по зачистке, например, всех боевиков посадят на автобус и отправят своей дорогой, приводит слова эксперта sm.news.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант назвал, как минимум, три причины, которые заставили Россию начать спецоперацию на Украине.

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