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Автор Николай Ткаченко

Сивков обозначил сроки выхода на западные границы Украины

Политика

Российская армия может выйти на западные границы Украины в ближайшие несколько дней. Такое мнение высказал первый вице-президент Академии геополитических проблем, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Сивков обозначил сроки выхода на западные границы Украины

Военный аналитик считает, что цель спецоперации России простая. Это занятие всей территории Украины, выход на её западные границы, выбивание оттуда хунты, а затем проведение зачистки городов. При этом последнюю задачу будет выполнять уже не столько армия, сколько полиция.

По мнению Сивкова, выход на западные границы Украины может произойти уже через пару дней. А после этого будет использоваться опыт Сирии по зачистке, например, всех боевиков посадят на автобус и отправят своей дорогой, приводит слова эксперта sm.news.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант назвал, как минимум, три причины, которые заставили Россию начать спецоперацию на Украине.

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«ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили»
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина константин сивков
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