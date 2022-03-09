Политолог назвал три причины, заставившие Россию начать спецоперацию на Украине

На фоне последних событий можно составить общую картину, дающую представление о том, что побудило руководство России начать военную спецоперацию на Украине. И причин здесь, как минимум, три. Такое мнение высказал белорусский политолог Алексей Дзермант в своём Telegram-канале.

Первая — это наличие информации о серьёзном продвижении Украиной в создании ядерного оружия. Такие планы были у неё, при этом они не раз озвучивались их политическим классом и экспертами, заметил аналитик.

Вторая важная причина, по его словам, это деятельность на Украине американских биологических лабораторий, в которых велись военные разработки, то есть работа над биологическим оружием.

И, наконец, третья причина — это реальная угроза нападения в ближайшие дни на республики Донбасса с большим количеством жертв среди мирного населения, считает эксперт.

Дзермант отметил, что эти причины видны и без специальной информации. И Россия должна была всё это предотвратить.

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