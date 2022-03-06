Кадыров объяснил Зеленскому, что нужно сделать "пока не поздно"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в очередной раз обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил о готовности лично просить президента России Владимира Путина о предоставлении убежища и спасении украинского лидера.

"Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, то тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить Президента России В. Путина, чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо. Все это будет возможно, если ты прямо сейчас послушаешь меня и воспользуешься своим единственным шансом", — написал Кадыров 6 марта в своём Telegram-канале.

По мнению политика, бежать Зеленскому некуда, а Европа ему не поможет и не спасёт. Единственный шанс для него — это передать власть экс-президенту Украины Виктору Януковичу пока не поздно, считает глава Чечни.

"Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту — Януковичу. <…> Выходи на меня, пока не поздно, и мы поговорим о твоем будущем. Это я говорю от себя лично. Пока от себя. Принимай решение как можно скорее", — призвал Рамзан Кадыров.

6 марта появилась информация, что к эвакуации Зеленского в Польшу готовится спецназ США и Британии.

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