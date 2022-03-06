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Автор Артём Пермяков

Спецназ Британии и США готовит операцию по спасению Зеленского

Мир

Около 70 солдат британского спецназа совместно со 150 морскими котиками из США готовят операцию по эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. Тренировки военных проходят на одной из баз в Литве, сообщает The Sun.

Спецназ Британии и США готовит операцию по спасению Зеленского

Также участие в планировании операции принимают элитные подразделения украинской армии. Вместе с тем, по сведениям издания, Зеленский находится на Украине и не хочет покидать страну, несмотря на предложения со стороны Запада.

Ситуация может измениться в ближайшее время из-за напряженной обстановки вокруг Киева. Спасательная операция будет запущена, если Зеленский обратится к правительствам США и Великобритании.

"Наиболее разумный вариант — вывоз Зеленского из Киева в ту точку, где его можно будет забрать. У нас есть самолёты, но расстояние критическое", — приводит таблоид слова высокопоставленного чиновника из Лондона.

Представитель Минобороны Великобритании отказался комментировать информацию журналистов.

Ранее сообщалось о подобных планах администрации президента США Джо Байдена. Американские власти хотят сохранить Зеленского, сделав из него главу "правительства в изгнании".

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
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