Около 70 солдат британского спецназа совместно со 150 морскими котиками из США готовят операцию по эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. Тренировки военных проходят на одной из баз в Литве, сообщает The Sun.
Также участие в планировании операции принимают элитные подразделения украинской армии. Вместе с тем, по сведениям издания, Зеленский находится на Украине и не хочет покидать страну, несмотря на предложения со стороны Запада.
Ситуация может измениться в ближайшее время из-за напряженной обстановки вокруг Киева. Спасательная операция будет запущена, если Зеленский обратится к правительствам США и Великобритании.
"Наиболее разумный вариант — вывоз Зеленского из Киева в ту точку, где его можно будет забрать. У нас есть самолёты, но расстояние критическое", — приводит таблоид слова высокопоставленного чиновника из Лондона.
Представитель Минобороны Великобритании отказался комментировать информацию журналистов.
Ранее сообщалось о подобных планах администрации президента США Джо Байдена. Американские власти хотят сохранить Зеленского, сделав из него главу "правительства в изгнании".
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