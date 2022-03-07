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Автор Дмитрий Плотников

Шойгу Украина уже нашла: в МИД РФ посмеялись над розыском Канделаки

Политика

Новость об скором объявлении Украиной в международный розыск телеведущей Тины Канделаки вызвала улыбки в российском МИДе. Мария Захарова напомнила Киеву, что недавно "незалежная" искала Шойгу, но он пришёл сам.

Шойгу Украина уже нашла: в МИД РФ посмеялись над розыском Канделаки

В собственном Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала решение прокуратуры Украины объявить и.о. гендиректора канала ТНТ Тину Канделаки в розыск, пишет Freedomnews. Российский дипломат напомнила Киеву, что предыдущая подобная инициатива украинского режима уже привела к неожиданным результатам.

"Пару лет назад точно так же они разыскивали Шойгу. Вот и нашли", — иронично написала Захарова.

Информация о намерении Украины в ближайшее время объявить Тину Канделаки в международный розыск была озвучена генеральным прокурором страны Ириной Венедиктовой. В Киеве убеждены, что Канделаки, являясь популярным медийным лицом, занимается распространением "идей военной машины Кремля".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина тина канделаки мария захарова
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