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Автор Дмитрий Плотников

Ветеран спецназа: на Украине происходит крупнейший захват заложников

Политика

Сейчас на Украине происходит крупнейший акт терроризма в истории человечества, связанный с захватом иностранных заложников. Такое мнение озвучил ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

Ветеран спецназа: на Украине происходит крупнейший захват заложников

Тот факт, что киевский режим не даёт покинуть Украину пяти тысячам иностранцев, является крупнейшим захватом заложников в истории.

"Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников», - считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Те государства, чьи граждане сейчас удерживаются украинскими националистами, должны проявить активность и надавить на Киев. Россия делает всё возможное для помощи мирным украинцам - создаются гуманитарные коридоры, предоставляется транспорт, чтобы люди покинули населённые пункты, пишет Лента.

"Пусть эти страны надавят на этих нацистских отморозков, на Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан", — негодует Гончаров.

Ранее проверить действия националистов, которые не позволяют эвакуироваться мирным жителям Украины, поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Запрет гражданским на выезд из Киева, Харькова, Мариуполя, Волновахи и других городов нужно оценить с правовой точки зрения и, если потребуется, возбудить уголовные дела

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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