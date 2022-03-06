Сейчас на Украине происходит крупнейший акт терроризма в истории человечества, связанный с захватом иностранных заложников. Такое мнение озвучил ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров.
Тот факт, что киевский режим не даёт покинуть Украину пяти тысячам иностранцев, является крупнейшим захватом заложников в истории.
"Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников», - считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Те государства, чьи граждане сейчас удерживаются украинскими националистами, должны проявить активность и надавить на Киев. Россия делает всё возможное для помощи мирным украинцам - создаются гуманитарные коридоры, предоставляется транспорт, чтобы люди покинули населённые пункты, пишет Лента.
"Пусть эти страны надавят на этих нацистских отморозков, на Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан", — негодует Гончаров.
Ранее проверить действия националистов, которые не позволяют эвакуироваться мирным жителям Украины, поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Запрет гражданским на выезд из Киева, Харькова, Мариуполя, Волновахи и других городов нужно оценить с правовой точки зрения и, если потребуется, возбудить уголовные дела
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