"Владимир, вернитесь!": Кадыров призвал Зеленского "сохранить лицо"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал "вернуться" в Киев. По его словам, лидеру Незалежной нужно "попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы".

Кадыров подчеркнул, что Зеленскому не стоит "идти по пути Саакашвили".

"Владимир, вернитесь! Куда делись патриотизм, вся прыть, пылкие речи? Я-то изначально знал, что сбежите, но перед своим народом-то можно было делать хорошую мину, пусть и при весьма плохой игре", — написал глава чеченской республики в своём Telegram.

Кроме того, Кадыров уточнил, что ещё не поздно сохранить лицо и пойти на условия России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины покинул страну и находится в Польше. Зеленский же, в свою очередь, записал видеообращение якобы из офиса в Киеве, чтобы доказать, что он находится в Незалежной.

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