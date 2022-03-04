В Британии собираются селить беженцев в дома российских олигархов

В Великобритании планируют национализировать имущество российских собственников. В дома миллионеров намерены заселить украинских беженцев.

Власти Великобритании решили конфисковать особняки состоятельных владельцев из России для проживания беженцев из Украины. Такое заявление сделал вице-премьер и министр юстиции Соединённого королевства Доминик Рааб.

По информации The Times, британский вице-премьер уверен, что правительство страны имеет право конфисковать дома граждан РФ в рамках санкционных мер в отношении России, принятых из-за спецоперации на Украине.

Для принятия решения о собственности того или иного олигарха будет собираться информация о его деятельности.

Новость прокомментировала Ксения Собчак.

"The Times рапортует: Великобритания троллит олигархов беженцами в их домах. Пишут, захватят лондонские особняки. Вот реально. Какая-то очень *** пикировка. И всё на фоне танков", — написала журналистка в своём ТГ-канале.

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