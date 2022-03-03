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Автор Денис Постольский

США и Великобритания ввели новые санкции против России: список олигархов

Политика

Американские власти ввели новый пакет ограничительных мер против политиков России, бизнесменов и членов их семей в связи со спецоперацией Москвы на Украине, сообщают "Ведомости" со ссылкой на сообщение Белого дома.

США и Великобритания ввели новые санкции против России: список олигархов

Среди тех, кто попал под санкции, — глава "Транснефти" Николай Токарев, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов, глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, бизнесмен Евгений Пригожин, а также официальный представитель Кремля России Дмитрий Песков, миллиардер и основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Как заявляют США, ограничения "отрежут" бизнесменов и членов их семей от американской финансовой системы, заморозят их активы в стране и заблокируют их собственность, из-за чего ею будет невозможно пользоваться.

Кроме того, Министерство иностранных дел Великобритании заморозит все активы  Усманова и Шувалова в стране и запретит им въезд.

Ранее Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что из-за решения властей РФ провести военную спецоперацию по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине начнётся "жесточайший кризис". Также в ходе Красноярского экономического форума бизнесмен подчеркнул: "железный занавес" уже установили вокруг нашей страны.

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Что будет в России дальше? Падение экономики, обвал рубля, снижение доходов | Советы в кризис
Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша игорь шувалов сергей чемезов великобритания евгений пригожин
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