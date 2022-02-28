Как Путин относится к введённым против него санкциям, объяснил Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин отреагировал на санкции Запада, введённые непосредственно против него.

По словам пресс-секретаря российского лидера, сам факт объявления ограничительных мер в отношении Путина является абсурдным, передаёт РИА Новости. Он отметил, что глава государства относится к санкциям довольно индифферентно.

"Там содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, квартиры, ещё каких-то банковских счетов, у президента нет", — сказал Песков.

Ранее США вслед за ЕС, Канадой и Великобританией ввели санкции в отношении Путина. В опубликованном американским Минфином санкционном списке также фигурируют глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и руководитель Генштаба Валерий Герасимов. Активы этих политиков должны быть заблокированы в Штатах, если они имеются.

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