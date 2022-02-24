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Автор Ольга Лебедева

Экс-посол США в России: санкции не напугают Путина — ему плевать на олигархов

Мир

Нанесут ли санкции Запада против России какой-либо ущерб или сдержат ли Путина? Над этим вопросом сейчас ломают голову лучшие аналитические умы Запада.

Экс-посол США в России: санкции не напугают Путина — ему плевать на олигархов

Общее мнение таково:

сильные санкции принесут России "экономическую боль", но мало надежды, что они смогут изменить ход событий на Украине.

Напомним, после объявления о том, что Россия признала ЛДНР и намерена защищать её от украинских ВСУ, Соединённые Штаты и их союзники начали вводить против Москвы санкции.

Первый их залп был нацелен на политиков, журналистов, крупные российские банки, олигархов, имеющих тесные связи с Кремлём, ключевой газопровод СП-2. Европейский союз пока только собирается обнародовать свои собственные, и, согласно заявлениям еврочиновников, они могут пойти ещё дальше.

Однако аналитики разного уровня и специализации говорят, что вряд ли санкции сделают что-либо, чтобы заставить Россию отказаться от своей позиции, которую Запад называет "планами широкомасштабного вторжения на Украину".

"Путин не думает о фондовом рынке, — заявил Майкл Макфол, экс-посол США в Москве (2012-2014 гг) изданию NBC. — Он даже не заботится об олигархах, которые пострадают от этих санкций. Он заботится о том, где он сам будет в учебниках истории через 30, 40 лет. А мы все поступаем наивно и неправильно, когда надеемся, что санкции на какие-то решения Москвы повлияют".

Кстати, о неэффективности санкций сказал и российский посол в США:

"Трудно представить, что в Вашингтоне есть человек, который ожидает, что Россия пересмотрит свою внешнюю политику под угрозой ограничений, — написал Анатолий Антонов в сообщении на странице российского посольства в Facebook и предупредил, что "Соединённые Штаты не останутся в стороне, и их простые граждане в полной мере почувствуют последствия роста цен".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия майкл макфол владимир путин
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