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Автор Ольга Лебедева

ЕС и Британия "подняли руку" на Путина и Лаврова

Мир

Европейский Союз и Британия официально ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, обвинив обоих в нарушении суверенитета Украины.

Хотя санкции предусматривают как замораживание активов, так и ограничения на поездки, остается неясным, что именно повлекут они за собой для Путина и Лаврова, поскольку, как заявляла ранее — когда мера эта была "только в планах" ЕС — Мария Захарова, ни у одного, ни у другого нет "никаких активов за пределами России".

"За компанию" с президентом и главой российской дипломатии в чёрный список блока из 27 стран внесены премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава МВД Владимир Колокольцев.

Чуть ранее санкции были наложены на 351 депутата Госдумы.

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ЕС готовит новый пакет санкций против России. Среди них заморозка активов Путина и Лаврова в Европе
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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