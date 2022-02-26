ЕС и Британия "подняли руку" на Путина и Лаврова

Европейский Союз и Британия официально ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, обвинив обоих в нарушении суверенитета Украины.

Хотя санкции предусматривают как замораживание активов, так и ограничения на поездки, остается неясным, что именно повлекут они за собой для Путина и Лаврова, поскольку, как заявляла ранее — когда мера эта была "только в планах" ЕС — Мария Захарова, ни у одного, ни у другого нет "никаких активов за пределами России".

"За компанию" с президентом и главой российской дипломатии в чёрный список блока из 27 стран внесены премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава МВД Владимир Колокольцев.

Чуть ранее санкции были наложены на 351 депутата Госдумы.

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