Европейский Союз и Британия официально ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, обвинив обоих в нарушении суверенитета Украины.
Хотя санкции предусматривают как замораживание активов, так и ограничения на поездки, остается неясным, что именно повлекут они за собой для Путина и Лаврова, поскольку, как заявляла ранее — когда мера эта была "только в планах" ЕС — Мария Захарова, ни у одного, ни у другого нет "никаких активов за пределами России".
"За компанию" с президентом и главой российской дипломатии в чёрный список блока из 27 стран внесены премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава МВД Владимир Колокольцев.
Чуть ранее санкции были наложены на 351 депутата Госдумы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.
Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.