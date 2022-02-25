Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко, но довольно иронично высказался об обещанных американским президентом санкциях против космической сферы России.

"Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле", — написал Рогозин в своём ТГ-канале и популярно объяснил, как именно санкционный космический бумеранг ударит по самим Штатам.