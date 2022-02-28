Небензя: ВСУ водит мир за нос, выдавая свои удары за российские

Постпред России при ООН Василий Небензя в воскресенье на заседании Совбеза ООН отметил, что западные СМИ "нагло представляют удары ВСУ как последствия военной операции России на Украине".

Российский дипломат подчеркнул, что представители Запада в ходе заседания Совбеза "не нашли ни единого слова сострадания к народу Донбасса":

"В конце концов, именно дома в Донбассе, разрушенные украинскими вооруженными силами и националистами, теперь беззастенчиво подаются западными СМИ как последствия нашей военной операции на Украине"

Небензя заявил, что гуманитарная помощь жителям Донбасса "нужна давно, и единственной страной, которая ее предоставляла, была по сути Россия". Он также отметил, что бесконтрольное распространение украинскими властями оружия всем, кто его хочет, ставит под угрозу безопасность жителей страны.

По его словам, жителям Украины угрожает не российская армия, а бесконтрольное распространение оружия среди радикалов и специально освобожденных из тюрем преступников.

"Мародёры и бандиты уже стреляют на Украине. А в ходе заседания (Совбеза ООН) мы снова слышим ложь о неизбирательных бомбардировках украинских городов, больниц и школ. Российские военные не угрожают мирным жителям на Украине, не бомбят мирных жителей. Нависшая над ними угроза со стороны украинских националистов, которые взяли в заложники жителей Украины и прячутся за ними, как за живыми щитами", — пояснил дипломат.

Небензя также отметил, что в настоящее время в соцсетях "идет информационная война против России":

"Поскольку нет доказательств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными, в качестве таковых представлены украинские обстрелы и ошибочные удары, а также кадры и видеозаписи Донбасса, фиксирующие преступления украинских националистов".

Российский постпред сообщил членам Совбеза ООН, что в социальных сетях были опубликованы учебные пособия о том, как снимать подделки, очерняющие нашу военную операцию:

"Я призываю наших коллег не способствовать распространению этой дезинформации, хотя я боюсь, что эти призывы в очередной раз будут игнорироваться, — продолжил он. — Россия не видела даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете ООН со стороны западных государств, что противоречит основам устава всемирной организации. Надо не навязывать такие схемы, а искать общий язык, как бы наши западные партнеры ни старались этого избежать".

Напомним, ранее российский постпред про Совбезе ООН уже указывал на то, что главным "поджигателем мира", за которым трудно угнаться, являются США.

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