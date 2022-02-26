Небензя: Трудно конкурировать с США по количеству вторжений

В ходе обсуждения в Совбезе ООН резолюции "по Украине", предложенной США, российский постпред Василий Небензя призвал посла США при ООН Линду Томас-Гринфилд не давать "уроков морали о вторжениях".

"Нам, безусловно, сложно конкурировать с США по количеству вторжений на территории наших соседей, — отметил он. — Я воздержусь от перечисления агрессий, которые США совершили в своей истории. Но должны ли они давать нам уроки морали? "

"Российские войска не бомбят украинские города"

Российский дипломат также заявил, что "нет достоверных доказательств гибели мирных жителей на Украине в результате действий России", и заверил, что цели военной операции Москвы "будут достигнуты очень скоро".

"Я хотел бы конкретно обратиться к своим французским, британским и американским коллегам. Постоянный представитель Франции заявил, что в настоящее время на Украине происходят массовые убийства мирных жителей. Это неправда. Российские войска не бомбят украинские города. И мы сказали, что этим людям ничто не угрожает. И нет никаких подтверждений, никаких достоверных подтверждений гибели мирных жителей, — подчеркнул Небензя. — Моему американскому коллеге хотелось бы сказать, что-то же самое относится и к заявлению о якобы разбомбленном детском саде. Это ложь".

Кроме того, постпред подчеркнул, что Россия не ведет войну против Украины и украинского народа:

"Мы проводим специальную военную операцию против националистов и по защите жителей Донбасса-денацификацию и демилитаризацию. Эти задачи будут выполнены очень скоро, и украинский народ сможет вновь решить свою судьбу, живя в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми своими соседями", — пояснил он.