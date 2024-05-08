Резкое подорожание туров в Турцию 2024: что ждет туристов из Европы и России

Отдых в Турции назван неоправданно дорогим для европейцев

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рост цен на туристические пакеты в Турцию делает отпуск в этой стране значительно более затратным, что ощущается не только европейцами, но и туристами из более экономически скромных стран, сообщает turizmguncel. com.

Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование британской организации Which?, проведенное в конце апреля, показало, что из 4,5 тыс. анализируемых турпакетов, предложенных для первой недели августа в 15 странах Европы, турецкие курорты не попали в топ-10 самых доступных по цене. Средняя стоимость отдыха в Турции оказалась выше, чем в Греции, Испании, а также на итальянских Венецианской ривьере и Амальфитанском побережье, и на Мальте.

Хамит Кук, главный советник президента Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB), отмечает значительное повышение расходов на персонал, питание и напитки в отелях, а также увеличение налогов на алкоголь, что привело к снижению прибыльности и может ухудшить конкурентоспособность Турции в туристической сфере.

Барыш Озтюрк, турецкий эксперт в области туризма, добавляет, что цены в туристическом секторе выросли глобально, но в Турции этот рост был особенно ощутим, достигая 50-60% в зависимости от валюты. Основной причиной этого является инфляция, которая в апреле составила 69,8% в годовом выражении. Стоимость летнего отдыха для граждан Турции также значительно возросла — на 105%.

В России средний чек на отдых в Турции увеличился примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, что, хоть и кажется относительно умеренным ростом, вряд ли может радовать российских туристов. Турецкие отельеры попытались снизить контрактные тарифы в евро для российских туроператоров на летний сезон, однако из-за падения курса рубля стоимость туров всё равно оказалась выше, чем в прошлом году.