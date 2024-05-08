Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Екатерина Волкова приструнила Марию Ильюхину из сериала "Воронины
Когда страховка не работает: отказы в выплатах за границей
Актриса Настасья Самбурская рассказала о своей сбывшейся детской мечте
Эксперты рассказали о зрении кошек
Огурцы, которые обладают насыщенным вкусом
Джейсона Стетхэма с избранницей назвали "дагестанской семьей" из-за фото в Porsche
Российский турист чудом остался в живых во время плавания на Гоа
Отдых в Турции назван неоправданно дорогим для европейцев
Врач Мясников заявил, что спорить с антипрививочниками бесполезно
Упражнения с отягощением, которые помогут мужчина эффективно привести себя в форму

Лучшие упражнения с отягощением для мужчин

4:43
Спорт

Зачем тратить деньги на спортзалы, когда вы можете пользоваться теми же преимуществами (по сути) бесплатно? Именно в этом и заключается преимущество тренировок с собственным весом (с отягощением). Их можно выполнять с элементарным оборудованием и собственным механизмом вашего организма для сокращения жира или наращивания мышц. Мы говорим об отжиманиях, подтягиваниях, приседаниях, планках и других упражнениях с отягощениями, которые вы можете выполнять, не выходя из собственного дома. Давайте посмотрим упражнения подробнее.

Лучшие упражнения с отягощением для мужчин
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain

1. Отжимания.

  • Встаньте на четвереньки и опирайтесь на руки, держа их на ширине плеч.
  • Выпрямите руки и ноги.
  • Опускайте туловище так, чтобы грудь почти касалась пола.
  • Подождите минутку.
  • Вернитесь обратно.
  • Начните с 3 — 5 подходов по 10 — 20 повторений.

2. Упражнение для паховых мышц.

  • Примите положение для отжимания.
  • Прыгайте вперед обеими ногами так, чтобы они были на корточках снаружи от каждой руки.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Начните с 3 подходов по 10 повторений.

3. Ползание паука.

  • Начните с положения для отжимания.
  • Поднимите одну ногу от пола и подтяните колено к локтю.
  • Задержитесь на мгновение и убедитесь, что вы тренируете свое ядро.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Переключитесь на другую сторону и повторите.
  • Начните с 3 подходов по 10 повторений.

4. Прыжки в длину с места.

  • Присядьте на корточки, держа ноги на ширине плеч.
  • Отведите руки назад и используйте их для придания импульса.
  • Используйте ноги как пружину для дополнительной тяги.
  • Прыгай как можно дальше, приземляясь на подошвы ног.
  • Начните с 3 подходов по 8 повторений.

5. Берпи.

  • Держа ноги на ширине плеч, приседайте, пока бедра не станут параллельны полу.
  • Положите руки на пол и вытягивайте ноги, пока не примете положение отжимания.
  • Отжимайтесь, пока руки не выпрямятся, а затем верните ноги в положение приседания.
  • Пройдите на каблуках и подпрыгните на шесть дюймов от пола.
  • Начните с 3 подходов по 20 повторений.

6. Стойка на руках, ходьба по стене.

  • Примите положение стойки на руках и упритесь ногами в стену.
  • Ползи к стене, пока не достигнешь ее.
  • Отползайте от стены, пока ваши ноги не окажутся на уровне пола.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Начните с 3 подходов по 1 полной ходьбе.

7. Подтягивания широким хватом.

  • Возьмитесь за штангу для подтягиваний ладонями наружу, руки полностью вытянуты, а кисти разведены как можно дальше друг от друга, насколько это возможно (удобно).
  • Сведите лопатки вместе, выдохните и подтяните локти к бедрам, одновременно поднимая подбородок над перекладиной.
  • Осторожно опуститесь в исходное положение.
  • Начните с 3 подходов по 5 повторений.

8. Ягодичный мост.

  • Лягте лицом вверх на пол, колени согнуты, ступни выпрямлены, руки по бокам ладонями вниз.
  • Отрывайте бедра от земли до тех пор, пока колени, бедра и плечи не образуют прямую линию.
  • Сжимая ягодичные мышцы и держа пресс напряженным, держите мост.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.
  • Начните с 3 подходов по 10 повторений.

9. Перевернутый ряд.

  • Расположите штангу примерно на высоте талии.
  • Положите руки на перекладину, держа их на ширине плеч.
  • Повисните под перекладиной, выпрямив тело, поставив пятки на пол и полностью вытянув руки.
  • Согните руки в локтях и подтяните грудь к перекладине, по ходу втягивая лопатки.
  • Сделайте паузу вверху, а затем вернитесь в исходное положение.
  • Начните с 3 подходов по 5 повторений.

10. Отжимания крупным хватом.

  • Встаньте на четвереньки и опирайтесь на руки, расположив их на ширине плеч.
  • Выпрямите руки и ноги.
  • Опускайте туловище так, чтобы грудь почти касалась пола.
  • Подождите минутку.
  • Вернитесь в изначальное положение.
  • Начните с 3 подходов по 5 повторений.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Последние материалы
Выбираем идеальный гамак на дачу
Как использовать ароматы, чтобы повлиять на свое настроение и атмосферу вокруг себя
Преселективная коробка передач: секреты ухода и правильной эксплуатации
Как приготовить томатно-сливочный соус для пасты
Танец Пуговкина из "Свадьбы в Малиновке" ставили полтора месяца
Сергея Безрукова поразила майская погода: "Вот и верь в глобальное потепление"
Нужно ли страховать банковскую карту: советы эксперта
Вышел трейлер французского фильма "Граф Монте-Кристо"
Кинологи ответили, может ли собака испытывать чувство стыда
План тренировок Криса Хемсворта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников