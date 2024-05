Упражнения с отягощением, которые помогут мужчина эффективно привести себя в форму

Your browser does not support the audio element.

Зачем тратить деньги на спортзалы, когда вы можете пользоваться теми же преимуществами (по сути) бесплатно? Именно в этом и заключается преимущество тренировок с собственным весом (с отягощением). Их можно выполнять с элементарным оборудованием и собственным механизмом вашего организма для сокращения жира или наращивания мышц. Мы говорим об отжиманиях, подтягиваниях, приседаниях, планках и других упражнениях с отягощениями, которые вы можете выполнять, не выходя из собственного дома. Давайте посмотрим упражнения подробнее.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain