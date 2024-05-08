Упражнения с отягощением, которые помогут мужчина эффективно привести себя в форму

Лучшие упражнения с отягощением для мужчин

4:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Зачем тратить деньги на спортзалы, когда вы можете пользоваться теми же преимуществами (по сути) бесплатно? Именно в этом и заключается преимущество тренировок с собственным весом (с отягощением). Их можно выполнять с элементарным оборудованием и собственным механизмом вашего организма для сокращения жира или наращивания мышц. Мы говорим об отжиманиях, подтягиваниях, приседаниях, планках и других упражнениях с отягощениями, которые вы можете выполнять, не выходя из собственного дома. Давайте посмотрим упражнения подробнее.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain

1. Отжимания.

Встаньте на четвереньки и опирайтесь на руки, держа их на ширине плеч.

Выпрямите руки и ноги.

Опускайте туловище так, чтобы грудь почти касалась пола.

Подождите минутку.

Вернитесь обратно.

Начните с 3 — 5 подходов по 10 — 20 повторений.

2. Упражнение для паховых мышц.

Примите положение для отжимания.

Прыгайте вперед обеими ногами так, чтобы они были на корточках снаружи от каждой руки.

Вернитесь в исходное положение.

Начните с 3 подходов по 10 повторений.

3. Ползание паука.

Начните с положения для отжимания.

Поднимите одну ногу от пола и подтяните колено к локтю.

Задержитесь на мгновение и убедитесь, что вы тренируете свое ядро.

Вернитесь в исходное положение.

Переключитесь на другую сторону и повторите.

Начните с 3 подходов по 10 повторений.

4. Прыжки в длину с места.

Присядьте на корточки, держа ноги на ширине плеч.

Отведите руки назад и используйте их для придания импульса.

Используйте ноги как пружину для дополнительной тяги.

Прыгай как можно дальше, приземляясь на подошвы ног.

Начните с 3 подходов по 8 повторений.

5. Берпи.

Держа ноги на ширине плеч, приседайте, пока бедра не станут параллельны полу.

Положите руки на пол и вытягивайте ноги, пока не примете положение отжимания.

Отжимайтесь, пока руки не выпрямятся, а затем верните ноги в положение приседания.

Пройдите на каблуках и подпрыгните на шесть дюймов от пола.

Начните с 3 подходов по 20 повторений.

6. Стойка на руках, ходьба по стене.

Примите положение стойки на руках и упритесь ногами в стену.

Ползи к стене, пока не достигнешь ее.

Отползайте от стены, пока ваши ноги не окажутся на уровне пола.

Вернитесь в исходное положение.

Начните с 3 подходов по 1 полной ходьбе.

7. Подтягивания широким хватом.

Возьмитесь за штангу для подтягиваний ладонями наружу, руки полностью вытянуты, а кисти разведены как можно дальше друг от друга, насколько это возможно (удобно).

Сведите лопатки вместе, выдохните и подтяните локти к бедрам, одновременно поднимая подбородок над перекладиной.

Осторожно опуститесь в исходное положение.

Начните с 3 подходов по 5 повторений.

8. Ягодичный мост.

Лягте лицом вверх на пол, колени согнуты, ступни выпрямлены, руки по бокам ладонями вниз.

Отрывайте бедра от земли до тех пор, пока колени, бедра и плечи не образуют прямую линию.

Сжимая ягодичные мышцы и держа пресс напряженным, держите мост.

Медленно вернитесь в исходное положение.

Начните с 3 подходов по 10 повторений.

9. Перевернутый ряд.

Расположите штангу примерно на высоте талии.

Положите руки на перекладину, держа их на ширине плеч.

Повисните под перекладиной, выпрямив тело, поставив пятки на пол и полностью вытянув руки.

Согните руки в локтях и подтяните грудь к перекладине, по ходу втягивая лопатки.

Сделайте паузу вверху, а затем вернитесь в исходное положение.

Начните с 3 подходов по 5 повторений.

10. Отжимания крупным хватом.

Встаньте на четвереньки и опирайтесь на руки, расположив их на ширине плеч.

Выпрямите руки и ноги.

Опускайте туловище так, чтобы грудь почти касалась пола.

Подождите минутку.

Вернитесь в изначальное положение.

Начните с 3 подходов по 5 повторений.