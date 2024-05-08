Чудесное спасение туристов на пляже Гоа: россиянин и другие отдыхающие остались в живых

Российский турист чудом остался в живых во время плавания на Гоа

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В минувшие выходные у побережья Гоа, индийского курорта, произошло чудесное спасение пятерых туристов, в том числе одного россиянина. По информации газеты Times of India, операцию по спасению осуществила морская пехота Индии.

Фото: unsplash.com by Никко Макаспак is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Среди спасенных был 37-летний мужчина из России, который отдыхал на пляже Кавелоссим. В это же время спасатели предотвратили утопление 27-летнего туриста из Дели.

Также сообщается о травмах двух других отдыхающих, которые пострадали из-за разбитых стеклянных бутылок на пляжах Байне и Палолеме. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.