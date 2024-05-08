В минувшие выходные у побережья Гоа, индийского курорта, произошло чудесное спасение пятерых туристов, в том числе одного россиянина. По информации газеты Times of India, операцию по спасению осуществила морская пехота Индии.
Среди спасенных был 37-летний мужчина из России, который отдыхал на пляже Кавелоссим. В это же время спасатели предотвратили утопление 27-летнего туриста из Дели.
Также сообщается о травмах двух других отдыхающих, которые пострадали из-за разбитых стеклянных бутылок на пляжах Байне и Палолеме. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.