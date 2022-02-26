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Автор Ольга Лебедева

Россия в Совбезе ООН обвинила США в проталкивании интересов "киевской хунты"

Политика

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал "антироссийским" и "антиукраинским " проект резолюции Совбеза ООН, осуждающий военную операцию Москвы на Украине.

Россия в Совбезе ООН обвинила США в проталкивании интересов "киевской хунты"

"Российская Федерация проголосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета безопасности", — заявил российский дипломат, подчеркнув, что документ "несомненно противоречит фундаментальным интересам украинского народа, поскольку он пытается спасти и закрепить на Украине систему власти, которая привела эту страну к трагедии, которая длится не менее восьми лет".

"Пешка" Запада

Небензя заявил, что документ "не отражает роль Запада, давшего Киеву карт-бланш", и не учитывает продолжающееся нарушение украинскими властями Минских договоренностей:

"Если бы его авторы попытались сделать его минимально похожим на сбалансированный документ, они бы не оставили в стороне вопросы, которые нельзя забывать", — добавил он.

Российский представитель пояснил, что "как майданская хунта, пришедшая к власти в результате неконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года, развязала войну против жителей востока, обстреливала из пушек и ракетных установок мирные кварталы и сбрасывала бомбы на население Донецка и Луганска".

Как отметил Небензя, западные страны сделали Киев "пешкой своей геополитической игры, совершенно не заботясь об интересах украинского народа".

"Ответственность за происходящее сейчас лежит не только на нынешнем украинском руководстве, но и на вас, господа. И ваш сегодняшний проект резолюции — не более чем очередной шаг в этом жестоком и бесчеловечном шахматном матче против Украины", — заявил он.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы совбез оон василий небензя
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