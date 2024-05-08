Врач Мясников: пусть не прививаются, я никого не уговариваю

Врач Мясников заявил, что спорить с антипрививочниками бесполезно

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Против компании AstraZeneca подан коллективный иск из-за побочного эффекта вакцины от COVID-19, который может привести к летальному исходу. Заслуженный врач России Александр Мясников тоже высказался по поводу этого скандала.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"Это известная вещь, давно была, и они об этом писали с самого начала. Но там один случай на 100 или 300 тысяч, один случай на несколько миллионов. Пусть не прививаются, я никого не уговариваю. У нас как только начинаешь уговаривать, получаешь антиваксеров", — заявил он.

Рассказал он и о своём отношении к вакцинации и отказу от неё. Он считает, что спорить с антипрививочниками бесполезно. И есть лишь 2 пути — оставить всё как есть или применять насильственные методы. Он также напомнил, что есть такое важное понятие, как здоровье нации, и с этим нужно что-то решать, передаёт Общественная Службы Новостей.

"Нужно правильно агитировать, а вводить жёсткие драконовские методы мы боимся и заходим в тупик", — подчеркнул эксперт.