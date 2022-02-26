Номер не прошёл: Россия заблокировала резолюцию США в Совбезе ООН

Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую ее военную операцию на Украине и требующую вывода российских вооруженных сил из страны.

Голосование состоялось вечером в пятницу.

"За" предложение США проголосовали 11 членов Совбеза — США, Албания, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия, Габон, Мексика, Бразилия, Гана и Кения;

воздержались три — Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты;

против не выступил никто.

Предложение было выдвинуто США и Албанией и призывало Москву немедленно вывести свои войска, прекратить применение силы против Украины и отменить свое решение о признании двух республик Донбасса независимыми государствами.

Как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, Россия имеет право наложить вето на любую резолюцию. Что наша делегация воспользуется в этом конкретном случае своим правом, сомнений ни у кого не было, но США и их союзники утверждали, что это "подчеркнет международную изоляцию Москвы”.

Теперь Вашингтон может вынести этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, на резолюции которой нельзя наложить вето, но они не являются юридически обязательными.

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