В Кремле рассказали об использовании украинскими националистами "бандермобилей"

Националисты Украины во время боёв используют "бандермобили", устанавливая на легковушки и грузовики ударные средства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.



Как отмечает глава пресс-службы, после того, как вчера был отдан приказ о приостановке продвижения основных сил армии России, боевые действия продолжались.

"Имели место столкновения с передвижными группами националистов из бандеровцев, которые использовали лёгкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства по принципу джихад-мобилей, только там их сейчас называют бандер-мобилями", — сообщил представитель Кремля.

В связи с ожидавшимися переговорами с Киевом накануне Путин отдал приказ о приостановке продвижения российских войск, но Украина от переговоров отказалась, сообщили в Москве.

Также Песков сегодня сказал, что власти страны давно готовились к санкциям. Он отметил, что ограничения, которые последовали по отношению к РФ за последние несколько дней, серьезные, но "мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились".