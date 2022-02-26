Киев отказался от переговоров с Москвой

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Кремлём.

Президент РФ вчера приказал приостановить военную спецоперацию на территории Украины в ожидании переговоров, однако Киев отказался от этого, и продвижение ВС РФ продолжилось, подытожил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Потом поступила информация, что Киев якобы не устроили условия переговоров с Москвой.

Путин ранее назвал целью операции защиту жителей Донбасса, которые на протяжении 8-ми лет подвергались геноциду. В Минобороны России позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам — только по военной инфраструктуре и мирному населению на территории Украины ничего не угрожает.

По словам российского президента, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства призвал украинских военнослужащих не выполнять преступных приказов сверху, сложить оружие и идти домой либо захватить власть в свои руки.