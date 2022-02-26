Кедми назвал срок окончания спецоперации России на Украине

Специальная операция России была спровоцирована украинскими властями и президентом Владимиром Зеленским в частности. Провести демилитаризацию и денацификацию страны необходимо, чтобы защитить население донбасских республик.

Такое мнение было высказано известным израильским военно-политическим экспертом, бывшим руководителем спецслужбы «Натив» Яковом Кедми.

Кедми напомнил, что решение о проведении спецоперации было принято после воинственных заявлений Киева - Владимир Зеленский допустил выход Украины из заключённых 30 лет назад соглашений и собрался возвращать стране статус ядерной державы, пишет 24tnews.ru. Самые элементарные соображения безопасности не позволяют России иметь подобного соседа.

Именно поэтому Владимир Путин принял решение провести спецоперацию для нейтрализации всего военного потенциала ВСУ.

«И начал проводить эту операцию так, как всегда: неожиданно, чисто, элегантно, последовательно», - отметил Кедми.

В настоящий момент Кремль не раскрывает все свои карты, и информация об успехах подаётся крайне дозировано, но это стратегическая необходимость. Эксперт уверен, что операция не продлится более двух-трёх дней, тогда и будет официально объявлено о её ходе и достигнутых целях.

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