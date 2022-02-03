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Автор Петр Ермилин

Это крах НАТО: Кедми назвал срок военно-технического ответа США

Мир

Военно-политический эксперт Яков Кедми предсказал гибель Североатлантического альянса и назвал условия для российского военно-технического ответа Соединённым Штатам.

Это крах НАТО: Кедми назвал срок военно-технического ответа США

Яков Кедми уверен, что Белый дом боится прекращать диалог с Москвой, так как если вопросы взаимной безопасности не будут обсуждаться на самом высоком уровне, за этим может последовать военно-технический ответ Кремля.

На сегодняшний момент США больше не способны сохранять свою позицию на геополитической арене. Но идти на откровенные уступки Москве будет означать крах Североатлантического альянса. Именно поэтому Белый дом ограничился невнятным ответом на предложения российских властей по проекту гарантий взаимной безопасности.

"Если альянс покинет Восточную Европу, выведя свои военные базы, в том числе и из Прибалтики, это будет означать конец НАТО. Если США вывезут ядерное оружие из Старого Света, это конец Североатлантического альянса", — уверен эксперт.

Отказ Белого дома обсуждать предложения России несёт ещё большие проблемы — Москва может приступить к реализации военно-технического ответа. Сейчас политические элиты Соединённых Штатов пытаются предотвратить катастрофу с помощью "истерической гонки по придумыванию санкций". Но уже идёт обратный отсчёт и американское руководство располагает временем до окончания Олимпийских игр-2022, потом наступит очередь действовать России, резюмировал Кедми.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато россия яков кедми
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