Политолог рассказал, будет ли Путин вступать в переговоры с Зеленским

Гендиректор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин оценил для Pravda.Ru предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Гагарин напомнил, что ранее Путин призвал украинских военных взять власть в свои руки, отстранив от неё нацистов.

"Мне кажется, что с военными можно будет быстрее договориться, чем с теми, кто олицетворяет собой прежний режим. Поэтому я пока не могу уверенно сказать, кто их них будет лучшим переговорщиком — военные или Зеленский. На президенте Украины есть определенная доля ответственности за всё произошедшее. Поэтому непонятно, насколько он легитимен в качестве такого переговорщика", — сказал политолог.

По словам Гагарина, Зеленского можно рассматривать лишь в качестве временного переговорщика.

"С другой стороны, Зеленский является пока ещё действующим президентом. Формально он может быть такой фигурой, которая вступит в переговоры. Но эта фигура может быть только временной — только на небольшой период, после которого, видимо, необходимо формирование временного правительства, которое обеспечит законную передачу власти тому, кто будет избран в результате внеочередных выборов", — отметил собеседник издания.

Ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры, чтобы "остановить гибель людей" в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

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