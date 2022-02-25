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Автор Игорь Рябов

Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — заявил Зеленский.

Ранее Путин объявил о начале спецоперации, которая направлена на защиту мирного населения в Донбассе. По его словам, Россия не планирует оккупировать Украину, её цель — демилитаризация и денацификация. Глава государства отметил, что операция является вынужденной мерой, поскольку России не оставили шансов поступить по-другому. Москва пыталась урегулировать ситуацию дипломатическим путём, но это ни к чему не привело, добавил президент.

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Военная операция России на Украине: Взрывы в Киеве, Зеленский о мобилизации, новые санкции США
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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