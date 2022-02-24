Путин назвал причину спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация является вынужденной мерой, поскольку России не оставили шансов поступить по-другому.

"Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", — сказал лидер страны на встрече с бизнесом.

Все попытки Москвы разрешить ситуацию дипломатическим путём оказались нулевыми, добавил он.

Ранее Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. Её цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен