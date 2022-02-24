Происходящее сейчас на Украине - колоссальный имиджевый удар по США, Байдену и их европейским сателлитам. Они думали, что скоро смогут покончить с Россией, а получили её возрождение во всех смыслах. Такое мнение высказала популярная телеведущая Анна Шафран в своём Instagram.
"Великая и сильная Россия возвращается. Держава, способная принимать судьбоносные решения, меняющие полностью весь геополитический ландшафт", — написала журналист.
По её словам, спецоперация российских ВС на Украине, это не только освобождение её от нацистов, но ещё и консервативное идеологическое наступление. Это однозначный волевой разворот в сторону национальных интересов, возвращение к себе, мобилизация экономики и культурный разворот, обеспечивающий здоровые основы российского государства с опорой на традицию и веру предков.
"Наши западные оппоненты трагически для себя просчитались: они рассчитывали "дожать" Россию приближением НАТО к нашим границам, санкциями и всем их привычным набором для запугивания", — заключила Анна Шафран.
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