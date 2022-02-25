Путин призвал украинских военных отстранить от власти в Киеве нацистов

Президент России Владимир Путин призвал украинских военных взять власть на Украине в свое руки.

"Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки! Похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — сказал глава государства на заседании Совбеза РФ.

По словам лидера страны, нацисты в Киеве и Харькове действуют, как террористы. Они выставляют системы залпового огня в центральных районах крупных городов, чтобы мирные жители пострадали в случае ответного огня Вооружённых сил РФ, отметил Путин. Прикрываясь людьми, бандеровцы надеются обвинить Россию в убийстве мирного населения, подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что всему этому нацистов учат "американские советники".

Ранее Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. Её цель — демилитаризация и денацификация Украины. По данным Минобороны РФ, подразделения ВДВ высадились под Киевом и блокировали западную часть украинской столицы, а также город Чернигов.

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