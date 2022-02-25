Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы добровольно воевать за Россию.
На фоне спецоперации, которую проводят Вооружённые силы РФ на Украине, Кадыров собрал на площади в Грозном более 10 тысяч военных.
По словам Кадырова, чеченские бойцы готовы занять "самые горячие точки на Украине".
Также глава Чечни сообщил журналистам, что республика может направить в соседнюю страну 70 тысяч добровольцев.
Отвечая на вопрос о том, является ли сегодняшнее мероприятие демонстрацией силы, Кадыров ответил, что показывать "силу тем бандеровцам, тем отщепенцам — не стоит", потому что "они не воины".
Ранее глава Чечни призвал президента Украины Владимира Зеленского позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и извиниться перед ним.
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Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.
Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.