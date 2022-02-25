Кадыров заявил о готовности отправить 70 тысяч чеченцев на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченцев готовы добровольно воевать за Россию.

На фоне спецоперации, которую проводят Вооружённые силы РФ на Украине, Кадыров собрал на площади в Грозном более 10 тысяч военных.

По словам Кадырова, чеченские бойцы готовы занять "самые горячие точки на Украине".

Также глава Чечни сообщил журналистам, что республика может направить в соседнюю страну 70 тысяч добровольцев.

Отвечая на вопрос о том, является ли сегодняшнее мероприятие демонстрацией силы, Кадыров ответил, что показывать "силу тем бандеровцам, тем отщепенцам — не стоит", потому что "они не воины".

Ранее глава Чечни призвал президента Украины Владимира Зеленского позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и извиниться перед ним.

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