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Автор Юлия Миленина

Кадыров собрал бойцов из-за ситуации на Украине: "Займём горячие точки"

Мир

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне ухудшения ситуации вокруг Украины собрал бойцов в Грозном.

Кадыров собрал бойцов из-за ситуации на Украине: "Займём горячие точки"

На площадь пришли больше 10 тысяч военных, готовых отправиться на Украину, передаёт РИА Новости с места событий.

"Заявляю официально, что самые горячие точки на Украине будут занимать именно чеченские бойцы", — сказал Кадыров.

Он также выразил надежду на то, что уже в ближайшие дни вся Россия будет праздновать "освобождение Украины от насилия и убийств". При этом глава Чечни подчеркнул: РФ не боится санкций со стороны других государств.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу страны. Он объявил о своём решении начать специальную военную операцию в Донбассе. При этом лидер государства добавил, что ответственность за возможное кровопролитие будет лежать на действующем руководстве Украины.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина рамзан кадыров
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