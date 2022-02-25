Кадыров собрал бойцов из-за ситуации на Украине: "Займём горячие точки"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне ухудшения ситуации вокруг Украины собрал бойцов в Грозном.

На площадь пришли больше 10 тысяч военных, готовых отправиться на Украину, передаёт РИА Новости с места событий.

"Заявляю официально, что самые горячие точки на Украине будут занимать именно чеченские бойцы", — сказал Кадыров.

Он также выразил надежду на то, что уже в ближайшие дни вся Россия будет праздновать "освобождение Украины от насилия и убийств". При этом глава Чечни подчеркнул: РФ не боится санкций со стороны других государств.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу страны. Он объявил о своём решении начать специальную военную операцию в Донбассе. При этом лидер государства добавил, что ответственность за возможное кровопролитие будет лежать на действующем руководстве Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен