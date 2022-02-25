Кадыров порекомендовал Зеленскому позвонить Путину и извиниться перед ним

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонить главе РФ Владимиру Путину и извиниться перед ним.

Ранее Кадыров собрал в Грозном свыше 10 тысяч бойцов и пообещал им, что они займут "самые горячие точки на Украине".

"Хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он скорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", — приводит слова главы Чечни РИА Новости.

В пятницу Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, чтобы "остановить гибель людей".

Российский лидер во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Москва готова вести переговоры с Киевом на высоком уровне. В Китае поддержали такое решение.

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