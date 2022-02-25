Баранец предположил, как могут развиваться события на Украине дальше

Россия провела в первый день спецоперации серию точечных ударов по военной инфраструктуре Украины. Но что будет дальше? Примерные цели обозначил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт отметил, что сейчас донецкое ополчение спокойно, километр за километром, выходит на свои административные границы. И это одна из целей российской помощи республикам, пояснил журналист.

А что делать дальше? Должна ли Россия вводить свои войска и устраивать комендатуры? Полковник заметил, что этот вопрос пока остаётся в секрете.

"Я мечтаю, что мы должны ситуацию нагреть так, чтобы люди Харьковской, Сумской, Одесской, Запорожской области вышли на улицу и высказали свою позицию. Это была бы, конечно, идеальная позиция для России", — высказался военный аналитик в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".

По его мнению, если Россия сумеет построить такое развитие операции, где требуется работа с мозгами, то решать всё будут не высокоточные ракеты, а наше слово.

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми предположил, в каких странах могут появиться российские войска после Украины.

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